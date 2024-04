Bił i dusił nastolatkę. Przerażające sceny na skwerze w Krakowie

Napadnięta 17-latka trafiła do szpitala i otrzymała tam fachową pomoc medyczną. 19-latek trafił do Komisariatu Policji VIII w Krakowie, w czynności włączyli się policjanci Wydziału do walki z Przestępczością Przeciwko Życiu i Zdrowiu Komendy Miejskiej Policji w Krakowie. W czasie przesłuchania zatrzymany przyznał się do napaści i działania z zamiarem pozbawienia życia 17-latki.