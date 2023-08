Auto wjechało w wózek z malutkim dzieckiem. Wszystko uchwyciła kamera

Do zdarzenia doszło na skrzyżowaniu ulic Sienkiewicza i 8 marca w Aleksandrowie Kujawskim. Z ustaleń policjantów wynika, że kierujący pojazdem marki Skoda Yeti, 37-letni mieszkaniec powiatu aleksandrowskiego, poruszając się ulicą 8 marca, nie zastosował się do znaku ustąp pierwszeństwa i doprowadził do zderzenia z prawidłowo jadącym ulicą Sienkiewicza pojazdem marki Volkswagen Lupo.