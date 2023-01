Agresywny kierowca TIR-a nagrany. Za to, co zrobił słono zapłaci

Nie uniknie odpowiedzialności 56-letni kierowca pojazdu ciężarowego, którego agresywne zachowanie na drodze o mało nie doprowadziło do kolizji. Moment zdarzenia zarejestrowała kamera. Nagranie opublikowała śląska policja. - Na drodze krajowej numer 78 w Tarnowskich Górach mężczyzna kierujący zestawem pojazdów nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu na rondzie, a następnie zatrzymał się na skrzyżowaniu i z kabiny gestykulował coś w kierunku kierowcy, któremu zajechał drogę. Po chwili zjechał na zatokę autobusową, by ponownie zajechać drogę kierowcy osobówki. Całe zdarzenie nagrane wideorejestratorem trafiło do policjantów z Tarnowskich Gór – przekazała policja. Mundurowi po przeprowadzeniu czynności wyjaśniających zdecydowali o skierowaniu przeciwko mężczyźnie wniosku o ukaranie do sądu. Za dwukrotne stworzenie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym na jego konto przypisanych zostanie 20 punktów, a sąd może wymierzyć karę 30 tysięcy złotych grzywny.