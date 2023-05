Agresywny kierowca nagrany. Hamowanie i obraźliwe gesty na Śląsku

42-latek kierujący autem osobowym celowo zatrzymał się przed pojazdem ciężarowym, o mało nie doprowadzając do kolizji, a na koniec pokazał kierowcy obraźliwy gest. Jak podaje serwis info112.pl, moment zdarzenia zarejestrowała kamera. Wideo opublikowała śląska policja. Do funkcjonariuszy z Katowic dotarło nagranie świadka, na którym widać, jak na ul. Chorzowskiej mężczyzna kierujący volkswagenem, po zmianie pasa ruchu, bez powodu zaczyna hamować przed samochodem ciężarowym, o mało nie doprowadzając do kolizji. Po chwili ten sam mężczyzna wykonuje w kierunku znajdującego się za nim kierowcy obraźliwy gest. - Mundurowi ustalili, że za kierownicą volkswagena siedział 42-letni mieszkaniec Chorzowa. Okazało się także, że mężczyzna nie posiada uprawnień do kierowania pojazdami, ponieważ stracił je za jazdę pod wpływem alkoholu – przekazała śląska policja. Za spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym, tamowanie i utrudnianie ruchu oraz jazdę bez wymaganych uprawnień policjanci skierowali przeciwko 42-latkowi wniosek o ukaranie do sądu. Jak podaje info112.pl, za popełnione wykroczenia grozi mu sądowy zakaz prowadzenia pojazdów i do 30 tysięcy złotych grzywny.