Afera w warszawskiej szkole. Sprawdzono im torby

Test wykazał, że 17-latka która trzymała w torebce puste butelki, miała we krwi 1,5 promila alkoholu. Na miejsce wezwano prawnych opiekunów nieletnich dziewcząt. Sprawą spożywania alkoholu zajmie się Wydział ds. Nieletnich i Patologii Komendy Rejonowej Policji. Decyzja co do konsekwencji wnoszenia przez uczennice na teren szkoły alkoholu pozostaje w rękach dyrekcji.