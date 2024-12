4‑latka z objawami hipotermii. Pijany konkubent zapomniał o dziecku

Około godziny 22.20 do oficera dyżurnego komendy w Pajęcznie w woj. łódzkim wpłynęło telefoniczne zgłoszenie od ratowników medycznych dotyczące niewłaściwej opieki sprawowanej nad dziećmi przez nietrzeźwego mężczyznę. Sytuacja miała miejsce w jednej z posesji w powiecie pajęczańskim . Dyżurny natychmiast zadysponował na miejsce patrol policji.

Okazało się, że nieodpowiedzialny konkubent pozostawił w wannie pasierbicę. Nie reagował na jej płacz, ponieważ był kompletnie pijany. Wyziębione dziecko trafiło do szpitala. Policjanci zatrzymali mężczyznę. Noc spędził w policyjnym areszcie. Usłyszał już zarzut narażenia małoletniej dziewczynki na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Grozi mu do kara do trzech lat pozbawienia wolności.