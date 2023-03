12-latek uratował z pożaru młodsze rodzeństwo

– W toku rozpoznania ustalono, że 12-letni chłopiec wyprowadził z domu młodsze rodzeństwo (2 siostry w wieku 4 lat), umieścił siostry w samochodzie na podwórku i nakrył kocem. Następnie powrócił do domu i pozamykał wszystkie okna i drzwi. Gdy wszyscy znajdowali się już na zewnątrz budynku, chłopiec pobiegł wraz z bratem na drogę, by wskazać nadjeżdżającym zastępom drogę do miejsca pożaru – przekazała Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie.