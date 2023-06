Pucz Prigożyna. "Historia lubi się powtarzać"

Prigożyn apeluje do wojskowych by, jeśli go otwarcie nie chcą poprzeć, to nie stawali na drodze bo zostaną zniszczeni. Mieszkańców Rosji wezwał do spokoju i pozostania w domach na trasie przemarszu. Zapewnia, że na sercu leży mu tylko dobro kraju, który chce uratować przed bandyckim, kleptokratycznym reżimem ciągnącym go ku przepaści. Obiecuje, że po rozprawie z MON Wagner wróci na front walczyć za ojczyznę.