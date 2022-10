Zagadkowe niebieskie włókna znalezione w zębach rytualnych ofiar Majów

Od ratunku dla szabrownika do przerażającego odkrycia

Jaskinia z jej makabryczną zawartością została odkryta przypadkiem. W 2006 roku wpadł do niej szabrownik, którego wyciągnęli okoliczni mieszkańcy. Rezultaty późniejszego rekonesansu przeprowadzonego w jaskini okazały się niezwykle interesujące. Sama jaskinia została nazwana Jaskinią Terroru o Północy ( z j. ang. Midnight Terror Cave). I nie było to określenie bezpodstawne. Oto bowiem znaleziono w niej ponad 10 tys. ludzkich kości, które należały do co najmniej 118 osób. Czy było to zatem miejsce pochówku? Owszem, ale nie tylko.