Naukowcy sugerują, że starożytne bakterie mogą nadal czaić się pod powierzchnią Marsa

Już wcześniej naukowcy udowodnili, że pewne szczepy bakterii mogłyby przetrwać na Marsie mimo surowego środowiska planety. Zatem istnieje ryzyko, że przyszli astronauci i kosmiczni turyści mogliby niechcący zanieczyścić Marsa ziemskimi bakteriami. - Doszliśmy do wniosku, że ziemskie skażenie na Marsie byłoby zasadniczo trwałe, w przedziałach czasowych sięgających tysięcy lat – mówi Hoffman. - To mogłoby skomplikować wysiłki naukowe zmierzające do znalezienia życia na Marsie. Z kolei jeśli mikroby wyewoluowały na Marsie, to mogą być zdolne do przetrwania do dnia dzisiejszego. Oznacza to, że próbki z Czerwonej Planety mogą zanieczyścić Ziemię – tłumaczy.