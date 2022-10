Najstarsza znana mapa gwiazd odnaleziona na średniowiecznym pergaminie

Uczeni od wieków poszukują katalogu Hipparchosa. James Evans, historyk astronomii z University of Puget Sound w Tacoma w stanie Waszyngton, opisuje nowe znalezisko jako "rzadkie" i "niezwykłe". Zdaniem Evansa dowodzi ono, że Hipparchos naprawdę sporządził mapę nieba na wieki przed innymi astronomami. To on jako pierwszy przeszedł od zwykłego opisywania wzorów, które widział na niebie, do ich mierzenia i przewidywania. Odnaleziony fragment został opublikowany online w "Journal for the History of Astronomy".