Astronomowie zarejestrowali rekordowy rozbłysk promieniowania gamma

Kiedy tworzą się czarne dziury, napędzają one potężne dżety cząstek, które przyspieszają do prędkości bliskiej prędkości światła. Dżety te następnie przedzierają się przez to, co pozostało z gwiazdy, emitując promieniowanie rentgenowskie i gamma. Jeśli te dżety są skierowane w kierunku Ziemi, można je zaobserwować jako jasne błyski promieniowania X i gamma.