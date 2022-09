Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba. Nowa era obserwacji wszechświata

w konstelacji Kila na niebie południowym, zawierającej gorący zjonizowany gaz i obłoki pyłu przysłaniające miejsca rodzenia się gwiazd. Dzięki temu, że teleskop Jamesa Webba operuje w podczerwieni, która nie jest tak blokowana przez pył kosmiczny jak światło widzialne, na obrazie widzimy tysiące młodych gwiazd gotowych do tego, by zbadać ich skład i wczesne etapy ewolucji. Nad "klifami" widać także słupy gorącego gazu, wydmuchiwane z mgławicy. Pył układa się w bąble i słupy, na skutek intensywnego promieniowania ultrafioletowego pochodzącego z młodych gwiazd. Ten okres bardzo wczesnego formowania się gwiazd jest trudny do uchwycenia, ponieważ dla pojedynczej gwiazdy trwa on tylko około 50 000 do 100 000 lat – ale ekstremalna czułość Webba i znakomita rozdzielczość zapewniają wgląd w ten rzadko obserwowany etap ewolucji gwiazd.