"Hormon miłości". Naprawdę może naprawiać serca

Oksytocyna ma jednak jeszcze jedną ważną funkcję. Naukowcy z Michigan State University odkryli, że zarówno w hodowanych w laboratorium komórkach ludzkich oraz u słodkowodnej ryby z rodziny karpiowatych, danio pręgowanego, oksytocyna wykazywała właściwości regeneracyjne serca. To zainspirowało uczonych do hipotezy, że pewnego dnia uda się zastosować hormon w terapiach serca po zawale. Wyniki i opis badań ukazał się na łamach pisma "Frontiers in Cell and Developmental Biology"