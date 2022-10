Pozdrowienia z 1980 roku. Pocztówka dotrze do adresatki po czterech dekadach

To wcale nie jest zasługa holenderskiej poczty, która działałaby powolnie, ale sprawiedliwe. Pocztówka trafiła do mediów społecznościowych kempingu, obiegła sieć, aż wreszcie wpadła w oko synowi adresatki. Ludwina, która przecież nigdy nie widziała wysłanej do niej korespondencji, zadzwoniła do siostry. Ta przekopała stare albumy ze zdjęciami z wakacji, by ustalić, gdzie spędzała z rodziną lato w 1980 roku.