Samolot Ryanaira wystartował. Niepełnosprawna pasażerka została na płycie lotniska

76-letnia Margaret powiedziała: - To było bardzo nieprzyjemne. Tak naprawdę nie wiemy, czyja to wina, ponieważ nigdy się nie dowiedzieliśmy, co poszło nie tak. Syn czekał na nas w Hiszpanii. Gdybym mogła wejść po schodach, tak jak pozostali pasażerowie, byłabym na wakacjach zgodnie z planem. To się nie powinno było wydarzyć - ocenia.