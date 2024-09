Pozwali Unię Europejską. Ekolodzy mają dość

55 proc. to za mało

UE zobowiązała się, że do końca dekady zmniejszy emisje gazów cieplarnianych o 55 proc. (względem roku 1990). Według NGO-sów to jednak zbyt mało, by zrealizować cele klimatyczne, do których Wspólnota zobowiązała się w ramach międzynarodowych porozumień i własnych, prawnie obowiązujących polityk. Ich zdaniem cel 55 proc. zaakceptowano też bez dowodów naukowych potwierdzających słuszność tych planów.