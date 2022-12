Krwawa akuszerka. Rozcięła brzuch matki i zabrała dziecko

16 grudnia 2004 roku Becky Harper czekała na swoją córkę, Bobbie Jo Stinnett. 23-latka miała przyjechać po matkę do pracy i zawieźć ją do domu. Jeszcze godzinę wcześniej ustalały to telefonicznie. Było kilka minut po 15.30. Harper zadzwoniła do córki, ale jej telefon nie odpowiadał. Postanowiła sprawdzić, co się stało. Gdy stanęła przed domem 23-latki zauważyła, że drzwi są otwarte, weszła do środka: