Makabra pod Bartoszycami. Zwłoki kobiety w szambie

Tragedia we wsi Spytajny. "W rodzinie dochodziło do przemocy"

- Było to małżeństwo, ale nie mieszkali ze sobą. Wstępne ustalenia wskazują, że prawdopodobnie kobieta przyjechała do gospodarstwa, by posprzątać przed świętami. W tej rodzinie dochodziło wcześniej do przemocy domowej, były w związku z tym prowadzone postępowania - dodał prokurator Brodowski.