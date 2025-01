Skąd wziął się Paryż w Polsce? Wszystko przez kochliwych Francuzów

W chwilach wytchnienia książę oddawał się muzyce. Komponował samodzielnie i otaczał opieką wybitniejszych pod tym względem od siebie. Książę kontynuował dzieło swojego ojca, który sponsorował w Pokoju prekursora opery romantyzmu, Carla-Marię Webera. Można śmiało zaryzykować stwierdzenie, że pomysł na napisanie "Wolnego strzelca" przez tego ostatniego zrodził się w sielankowej okolicy Pokoju. Zaraz po szczęśliwych narodzinach swojego dzieła, Weber przesłał je do oceny Beethovenowi. Ten odesłał partyturę z poradą, by autor nie zabierał się już więcej za komponowanie oper. Niedługo potem stropiony Weber spotkał Beethovena.

- Czy faktycznie "Wolny strzelec" jest tak słaby, że radzi mi pan nie siadać więcej do pisania oper? - zapytał.

Tymczasem w promieniu kilku mil od Pokoju swoje scenariusze pisało życie, a właściwie żywoty żołnierzy Wielkiej Armii łamał trud pionierskiego osadnictwa, wycieńczenie i choroby. Miejscowa ludność chowała ich w zbiorowych mogiłach, sadząc obok dęby z krzyżami pośrodku. Do dzisiaj mieszkańcy pozostają wierni tradycji zapalania lampek w tym miejscu. W lesie, między nieodległym Domaradzem i Żabińcem, stoi mogiła gdzie - wedle przekazów - pochowani zostali żołnierze zdziesiątkowani przez epidemię tyfusu. Wedle tychże samych przekazów, Żabiniec wziął nazwę od szokującego miejscowych przysmaku, jakim francuscy żołnierze rozpieszczali swoje żołądki. Osadnicy smażyli żabie udka, budowali drewniane stodoły i z żołnierzy przebranżawiali się w drwali.

"Trakt napoleoński" obrósł legendą, a wraz z nim maleńka miejscowość o światowej nazwie - Paryż, będąca przyczółkiem Domaradza. W Paryżu życie płynie wolno w odróżnieniu od zgiełku na ulicach nobliwej koleżanki. Podopolski Paryż brzmi spokojem i tylko raz po raz anonimowi amatorzy żartów odkręcają zielone tablice z nazwą. Co czyni te tablice obiektem pożądania?

Hieronim w maleńkim Paryżu mógł nocować, jednak niekoniecznie w 1812, a prędzej w trakcie kampanii roku 1807. Gdyby z kolei Napoleon zadowolić miał wszystkie miejscowości, które chlubią się jego noclegami, spędziłby swój żywot w komitywie z poduszką. Jaroslav Hašek w "Historii partii umiarkowanego postępu (w Granicach Prawa)" opisał przypadek jednej z takich miejscowości na Morawach. Dwóch miejscowych pasjonatów, pchanych wolą podniesienia atrakcyjności swojej wsi, posunęło się do znalezienia kamienia, na którym siedzieli święci Cyryl i Metody. Do pełni szczęścia dołączyli do niego jeszcze jeden kamień, na którym przycupnąć miał cesarz Francuzów ogarniający zachwyconym spojrzeniem okolicę.