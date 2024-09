Rondel, hrabina i król. Areszt z romansem z tle

W grudniu 1715 roku król podpisał rozporządzenie o finansowym wsparciu hrabiny Cosel, która od tej pory miała zamieszkać w pałacu Pillnitz. Hrabina mogła przebywać we wszystkich miejscach, w których akurat nie przebywał król, co znaczyło mniej więcej tyle, co niepokazywanie się królowi na oczy. Dwudziestego drugiego listopada 1716 roku Annę Konstancję aresztowano w Prusach pod zarzutem zdrady i wymieniono na dezerterów z armii pruskiej. W Boże Narodzenie została osadzona w zamku Stolpen. Miała trzydzieści sześć lat. Na zamku Stolpen miała spędzić czterdzieści dziewięć lat. Do jej dyspozycji oddano pięcioosobową służbę obserwowaną przez załogę garnizonu wzmocnioną o jednego oficera, czterech podoficerów i czterdziestu żołnierzy. Hrabina nie mogła się z nikim spotykać, nikt nie mógł jej odwiedzać, nawet dzieci. Jedyną drogą komunikacji ze światem zewnętrznym były listy przechodzące przez cenzurę.