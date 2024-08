Radny wkroczył na boisko. Teraz przeprasza

Postawa radnego z jednej strony spotkała się z pochwałą za przyznanie się do błędu, przeprosiny i wsparcie zbiórki. Z drugiej, wiele osób zauważa podkreślanie faktu, że była to impreza charytatywna. Wskazują, że wynika z tego, że gdyby była to np. grupa młodzieży spotykająca się w czasie wolnym na boisku, to skruchy ze strony radnego by nie było.