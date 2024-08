Wojna rosyjsko-japońska. Żenująca porażka

A więc wojna!

Wprawdzie Japonia zaatakowała Rosję bez oficjalnego wypowiedzenia wojny (stąd można mówić o "niezapowiedzianej" agresji), ale o tym, że prędzej czy później do tego dojdzie, wiadomo było co najmniej końca stycznia, kiedy to car Mikołaj II Romanow wyraził zgodę na ogłoszenie stanu wojennego we Władywostoku i Port Artur. Na dodatek 6 lutego cesarz Mutsuhito zerwał stosunki dyplomatyczne z wrogim mocarstwem.