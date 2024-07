Historycy nazywają ją rzezią. Jedna z najstraszniejszych bitew XX wieku

Stalingrad czy Tunis?

Umocnienia nie były jedną linią, a raczej wieloma liniami z tak zaplanowanymi stanowiskami, żeby można było natychmiast przeprowadzać kontrnatarcia na utraconych obszarach linii frontu. Od listopada 1943 roku Hitler osobiście interesował się linią Gustawa, rozkazując, by rozbudowano ją do "potęgi fortecy". Równiny u stóp wzgórz pokryto na odległość do 400 jardów za brzegami rzek systemem przeciwpiechotnych pól minowych z zasiekami z drutu kolczastego. Wysadzono tamę na rzece Rapido, żeby zmienić jej bieg - cała równina od frontu klasztoru, już rozmokła od zimowego deszczu, stała się grzęzawiskiem.