Jazda "pełnym ogniem" zakończona furą w płomieniach

Szofer twardo dociskał gaz do podłogi co widać na poniższym nagraniu, które redakcja bielskiedrogi.pl otrzymała od czytelnika. Choć on sam jechał szybciej niż powinien, Audi wyprzedziło go i po chwili zniknęło za horyzontem. "Jechało grubo ponad 200km/h" - komentuje jeden z kierowców, który skontaktował się z redakcją, a chwilę wcześniej był wyprzedzany przez białe Audi TT RS.