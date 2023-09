Przełom w sprawie wypadku syna Peretti? Prokuratura ma nowe fakty

Wiadomo, że pieszy nie poniesie konsekwencji w związku z wypadkiem. Jak informował wcześniej szef krakowskiej prokuratury prok. Rafał Babiński, materiał dowodowy, którym dysponują śledczy, nie pozwala na postawienie jakichkolwiek zarzutów w stosunku do mężczyzny. Jak wstępnie ustalili biegli, żółte renault megane co najmniej 40 metrów przed zbliżeniem się do pieszego, było już w fazie poślizgu.