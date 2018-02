Rzucała i podduszała miesięczną córkę. Usłyszała zarzut

36-letnia matka została oskarżona o zabójstwo. Kobieta przyznała się do winy. Grozi jej dożywocie.

Do zbrodni doszło we wtorek w powiecie radziejowskim w województwie kujawsko-pomorskim. Jak donosi rmf24.pl, śledczy będą wnioskować, aby kobieta trafiła na obserwację psychiatryczną, gdyż wcześniej miała problemy psychiczne. Policyjni eksperci analizują dokumentację jej dotychczasowego leczenia. Do sądu ma wpłynąć również wniosek o trzymiesięczny areszt dla kobiety.