Rzeź drzew nad Bugiem. Obrońcy przyrody grzmią

Zapora będzie dodatkowo wyposażona w czujniki rejestrujące ruch ludzi i sprzętów, a także w 10 kontenerów technicznych. Wszystko to stanie na 172-kilometrowym odcinku granicy Polski z Białorusią.

- Zaawansowanie prac jest różne, na różnym obszarze. W okolicach Włodawy na słupach są już zamontowane kamery. W pobliżu Terespola trwa montaż betonowych słupów. Kamery pojawią się tu później. Jeśli chodzi o zakres prac, to są miejsca, gdzie wycinka drzew w ogóle nie była konieczna, bo nie rosły przy brzegu rzeki . Ale oczywiście mamy też takie, gdzie trzeba było je usunąć. Zależy nam na tym, aby ingerencja w przyrodę była jak najmniejsza, ale nie zawsze jest to możliwe - tłumaczy kpt. Dariusz Sienicki, rzecznik komendanta Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej.

Swój sprzeciw wyrażają też mieszkańcy, który obawiają się o podmycie zabytkowego kościółka w Krzyczewie. Przed nurtem rzeki dotychczas ochraniała go gęsta zieleń.

- To, co obecnie dzieje się przy Bugu, jest fatalne z punktu widzenia przyrody. Zwłaszcza że w dolinie rzeki mamy dużą bioróżnorodność. Ciężki sprzęt to wszystko niszczy. Nie jestem ekspertem od bezpieczeństwa, ale jako obywatel nie kupuję wyjaśnienia, że wycięcie wierzb czy dębów zapewni nam większe bezpieczeństwo. Skala jest nadmiarowa i niepotrzebna - mówi "Wyborczej" prof. Michał Żmihorski z Instytutu Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk, członek Państwowej Rady Ochrony Przyrody.