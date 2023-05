Sensacja archeologiczna na budowie S19. Odkrycie z czasów rzymskich

Prehistoryczne odkrycie pod Rzeszowem. W trakcie budowy via Carpatii, czyli drogi S19 na Podkarpaciu zespół archeologów natknął się na osadę, wstępnie datowaną na okres rzymski. Badania archeologiczne między węzłami Krosno i Miejsce Piastowe realizowane są na zlecenie GDDKiA. Przy stanowisku badawczym w Miejscu Piastowym archeolodzy przebadali co najmniej 70 arów terenu i to tam wykopali kilka obiektów z osady, wskazujących, że niegdyś było to miejsce pod rzymskimi wpływami. - Odkryliśmy grób ze schyłku neolitu, części ceramiki, a przede wszystkim osadę wstępnie datowaną na okres rzymski. Możliwe, że związaną z kulturą przeworską. Odkryta osada zajmuje 3 hektary - zdradził archeolog pracujący na miejscu. Każda budowa nowych dróg w Polsce jest poprzedzona sprawdzeniem terenu przez archeologów. Niewykluczone, że to dopiero początek odkryć przy budowie S19, ponieważ jak podała GDDKiA, w trakcie prac eksperci natrafili jeszcze na grób neolityczny, co może wskazywać, że w pobliżu jest jeszcze wielkie cmentarzysko.