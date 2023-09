Ponure znalezisko rolnika koło Tarnowa. Zaalarmowano służby

Niespokojny poniedziałek pod Tarnowem. Właściciel pola ornego w powiecie tarnowskim natknął się na tajemniczy przedmiot podczas prac. Po odkopaniu płytkiej warstwy ziemi okazało się, że jest to część wojskowego pocisku. Rolnik powiadomił o swoim znalezisku policję w Tarnowie, gdzie zapadła decyzja, by na miejsce ponurego odkrycia wysłać dwa patrole saperskie. Policja udostępniła zdjęcia, na których widać, że zardzewiały niewybuch leżał pośród zieleni, tuż obok terenu, gdzie co roku odbywały się prace orne. "Policjanci określili znalezisko, jako pocisk artyleryjski kalibru 75 mm pochodzący z czasów II wojny światowej. Z uwagi na fakt odnalezienia niewybuchu z dala od najbliższych zabudowań, nie było konieczności ewakuacji. Powiadomiono saperów Wojska Polskiego z Rzeszowa, których zadaniem jest neutralizacja tego typu zagrożeń" - poinformowała policja. Wkrótce pocisk artyleryjski zostanie zneutralizowany na poligonie wojskowym pod Rzeszowem. Służby apelują, by w przypadku znalezienia niewybuchów, przenoszenie ich może spowodować eksplozję i narazić nas na niebezpieczeństwo utraty zdrowia lub życia, dlatego też jedynym rozsądnym rozwiązaniem jest o wszystkim powiadomienie pobliskiego komisariatu policji.