Gangsterzy w Rzeszowie? Z samochodu celowali bronią do przechodniów

Z opisu załączonego do zdjęcia wynika, że grupa mężczyzn w wieku ok. 20 lat przemieszczała się po mieście i wymierzała broń w ludzi oraz w inne pojazdy. Mieli również zastraszać przechodniów. "Osoba z bronią miała okulary i całą prawą rękę wytatuowaną albo popisaną markerem" - czytamy we wpisie. Z informacji internautów wynikało, że samochód jechał w Rzeszowie al. Sikorskiego w kierunku al. Rejtana