Rzeszów. Szczepienia poza kolejką. Ekspert: to nie fair

- "Wcinanie się w system" jest na tyle nie fair, że ktoś inny umrze. Osoba starsza, 65-, 75-letnia, która nie dostanie szczepionki ma 10-procentowe ryzyko zgonu. Osoba młodsza 0,1-proc. ryzyko zgonu. Jeżeli będziemy do tego dopuszczać, to doprowadzi to do tego, że niektóre osoby, z powodu braku szczepienia będą umierać - stwierdził prof. Parczewski.