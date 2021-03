Rzeszów. Sąd zdecydował ws. pobicia proboszcza

O nałożeniu na mężczyzn środka zapobiegawczego w postaci trzymiesięcznego aresztu poinformował w rozmowie z PAP prokurator Wojciech Przybyła. 18-letni Mikołaj K. i 20-letni Paweł S. w środę wdarli się do zabytkowego kościoła i dokonali w nim zniszczeń. Kiedy na miejscu stawił się zaalarmowany przez mieszkańców proboszcz, mężczyźni zaczęli go bić. Księdzu udało się jednak uciec i zamknąć włamywaczy w kościele do przyjazdu policji.