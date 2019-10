Rzeszów. Pobity Kacper M. nie żyje. Jest zarzut zabójstwa

39-letni Marcin G. usłyszał zarzuty w związku z atakiem na dwóch mężczyzn w Rzeszowie. Pierwszy z poszkodowanych przebywa w szpitalu. Drugi - Kacper M. - w sobotę rano zmarł.

Policja zatrzymała w sprawie dwóch mężczyzn: Pawła Sz. i Marcina G. Pierwszy z nich po złożeniu wyjaśnień został zwolniony z aresztu. Drugi po sobotnim przesłuchaniu usłyszał zarzuty. Chodzi o zabójstwo i usiłowanie zabójstwa. Jak informuje rzeszowska prokuratura, mężczyzna złożył wyjaśnienia i nie przyznał się do winy.

Do napaści doszło w środę przed godz. 21 na ulicy Jagiellońskiej w Rzeszowie. Między trzema mężczyznami wywiązała się awantura. Sprzeczka przerodziła się w szarpaninę, podczas której jeden z mężczyzn ugodził nożem dwóch pozostałych.

Ranni zdołali o własnych siłach dojść do komendy, gdzie pomocy udzielili im przechodnie oraz policjanci. Stamtąd karetką pogotowia zostali przewiezieni do szpitala. Pokrzywdzeni to dwaj 27-letni mieszkańcy Rzeszowa. Jeden z nich w wyniku odniesionych obrażeń zmarł.