Rzeszów. Atak nożownika. Policja zatrzymała dwóch mężczyzn

Policjanci z Rzeszowa zatrzymali dwóch mężczyzn podejrzewanych o usiłowanie zabójstwa. Zatrzymanie ma związek z atakiem, do jakiego doszło w środę wieczorem na ulicy Jagiellońskiej. Podczas szarpaniny dwóch mężczyzn zostało tam ranionych nożem. Obaj przebywają w szpitalu, stan jednego z nich jest bardzo ciężki.



Do napaści doszło w środę przed godz. 21 na ulicy Jagiellońskiej w Rzeszowie. Pomiędzy trzema mężczyznami doszło do awantury. Sprzeczka przerodziła się w szarpaninę, podczas której jeden z mężczyzn ugodził nożem dwóch pozostałych.

Ranni mężczyźni zdołali o własnych siłach dojść do komendy, gdzie pomocy udzielili im przechodnie oraz policjanci. Stamtąd karetką pogotowia zostali przewiezieni do szpitala. Pokrzywdzeni to dwaj 27-letni mieszkańcy Rzeszowa. Stan jednego z nich jest bardzo ciężki.

Policjanci szybko ustalili tożsamość napastnika. Okazało się również, że związek ze sprawą może mieć jeszcze jedna osoba. Opublikowano wizerunki obu poszukiwanych mężczyzn.

W czwartek przed godz. 22 funkcjonariusze zatrzymali pierwszego z podejrzanych - 35-letniego mężczyznę. Dzisiaj rano drugiego - 39-letniego mieszkańca Rzeszowa. Mężczyzna zamierzał sam oddać się w ręce policji.