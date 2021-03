Rzeszów. Obiecujący sondaż na zlecenie Koalicji Obywatelskiej. Komentarz Włodzimierza Czarzastego

Koalicja Obywatelska przeprowadziła dwa badania. Z pierwszego z nich, z 9 marca, wynika, że w starciu Konrad Fijołek-MarcinWarchoł (kandydat Solidarnej Polski, namaszczony przez Tadeusza Ferenca) ten pierwszy zdobywa 39,5 proc. głosów, a drugi 37,2 proc. Wcześniejszy, z 26 lutego, też wskazuje na przewagę Fijołka w walce z Warchołem (40 do 37,6 proc.). - Ja poczekałbym spokojnie do terminu zgłoszeń kandydatów. Nie jestem pewny, że pan Warchoł będzie kandydował - komentował wicemarszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty w programie "Tłit". Pytany, czy porozumienie ws. Fijołka to zwiastun szerszej współpracy przed wyborami parlamentarnymi, odparł: "Co będzie przed wyborami, będziemy rozmawiali przed wyborami. Jak będzie zmieniona ordynacja wyborcza, będzie 100 okręgów, będzie na pewno jedna lista po stronie opozycji. Jeżeli ordynacja się nie zmieni, będziemy podejmowali decyzje na pół roku przed wyborami. PiS powinien się bać. Jak sprawa jest ważna, stajemy koło siebie".

