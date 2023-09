Rzeka czerwonego wina na ulicy w Portugalii. Świadek chwycił za telefon

W niedzielę doszło do nietypowego zalania w portugalskim miasteczku. Ulice São Lourenço do Bairro zalane zostały 2,2 milionami litrów czerwonego wina po tym, jak rozerwały się zbiorniki okolicznej destylarni. Do sieci trafiły nagrania z tego wydarzenia, na których widać czerwoną rzekę spływającą po pochyłych uliczkach miasteczka w dół wąwozu. Ana Nunes, okoliczna mieszkanka, uchwyciła na nagraniu reszki wciąż spływającego ulicami wina. Pokazała również ściany domu przesiąknięte czerwonym winem. Straży pożarnej udało się powstrzymać przepływ, aby nie trafił do lokalnej rzeki. Strumień skierowany został na pobliskie pola. Destylarnia Levira, która była sprawcą wycieku, przeprosiła za incydent i zapewniła o wzięciu odpowiedzialności za wszelkie wyrządzone szkody.