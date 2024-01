Rzecznik SN krytykuje Hołownię. "Wprowadzał w błąd"

Marszałek Hołownia, odnosząc się do treści listu, stwierdził: "Jeżeli pisze mi prezes Izby Pracy, że te dokumenty nam ukradziono i w zasadzie to my nie bardzo wiemy, co dalej, bo nie mamy na czym orzekać, przepraszam państwa bardzo, ja nie będę tworzył kserokopii dokumentów, żeby teraz na kopiach dokumentów orzekała Izba Pracy". Marszałek dodał, że taka sytuacja byłaby niepoważna i najprawdopodobniej sprawa zostanie zawieszona.