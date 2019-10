Rzecznik rządu Piotr Müller: Nie wracam do Ministerstwa Nauki

- Swoje miejsce znam, jestem zadowolony i do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego nie wracam - zapowiedział Piotr Müller, nowo wybrany poseł. Nie chciał zdradzić, czy zostanie na stanowisku rzecznika rządu PiS.

- Co do premiera to sytuacja jest rozstrzygnięta i nie podlega dyskusji, prezes Jarosław Kaczyński wskazał Mateusza Morawieckiego, więc najbliższe cztery lata on będzie sprawował tę funkcję - podkreślił rzecznik rządu.