Rzecznik rządu ostrzega KE. "Nadzieja na refleksję"

Rzecznik rządu był też pytany na antenie radiowej Jedynki o to, co miał na myśli premier Mateusz Morawiecki, mówiąc w wywiadzie dla "Financial Times" o "wszelkiej broni", oraz o to, czy jest to groźba wetowania przez Polskę decyzji UE w innych sprawach, jeśli nie zostanie przyjęty KPO.