Rzecznik rządu broni Andrzeja Dudy. "Nie powiedział złego słowa na osoby LGBT" Rzecznik rządu odniósł się do wypowiedzi siostrzeńca Mateusza Morawieckiego ws. LGBT. - Każdy ma prawo wyrażać swoje opinie - powiedział... Transkrypcja: Panie Ministrze zapewne Słyszał pan wypowiedzi innych siostrzeńca pana premiera Mateusza morawieckiego który bardzo ostro krytykuje przedstawicieli obozu władzy na zwłaszcza w kontekście wypowiedzi o środowisku l i pan Franek broda mówi nikt to dyskryminuje ludzie nie powinien rządzić krajem ją się sprzeciwia bardzo mocno słowo polityków partii rządzącej on sam jest seksualista pytanie jak szef rządu się do tego odnosi Jak pan się do tego odnosi Czy przyjmuje pan te krytykę panie doktorze ja z panem premierem na ten temat nie rozmawiałem więc nie nie chcę mówić nic na ten temat po prostu nie znam stanowiska pana premiera kwantom jest każdy ma prawo każdy ma prawo wyrażać swoje opinie ma prawo i chyba z nią na to czy straciłem polityka czy nie Ja już Widzieliśmy takie sytuacje więc to jest jedna rzecz a druga rzecz w Polsce jeżeli chodzi o prawa osób homoseksualnych czy mniejszości większości to one są takie same jak wszystkich innych obywateli w związku z tym ja też raz podkreślę nie zgadzam się z niektórymi ostrymi wypowiedziami niektórych polityków w ogóle następnie po nie dotyczy tylko przy Prawa i Sprawiedliwości ale Czym innym jest kwestia krytyki tych słów należnej często a Czym innym jest kwestia akceptacji pewnych działań ideologicznych osób z środowisk ja pamiętam Panie redaktorze jeszcze Gdy byłem na Uniwersytecie Warszawskim szefem samorządu studenckiego jak te środowiska próbowały na przykład wymusić na samorządzie studenckim aby zgłosić na posiedzeniu senatu Uniwersytetu Warszawskiego 3 rodzaju toalet na Uniwersytecie Warszawskim osób dla osób nieheteronormatywnych by się na to nie zgodziliśmy zaproponowało to samo środowisko żeby zlikwidować podział toalety na męskie i damskie do lekarza No właśnie takie postulaty również się pojawiają i my z takimi postulatami do takich postulatów podchodzimy krytycznie ani do osób które są i normie tak seksualne czy krytycznie do apelu matki Roberta Biedronia która wczoraj pojawiła się przed Pałacem Prezydenckim powiedziała zwracając się do prezydenta ludzie na pana patrzę i pana słuchają jako głowa państwa robienia rzeczy złych i dobrych jako matka proszę żeby pan przestał to również nawiązanie do słów pana prezydenta środowisku lgbt Czy pan prezydent Pana zdaniem powinien się spotkać z nie Heleną Biedroń porozmawiać z nią panie redaktorze przede wszystkim pan prezydent Andrzej Duda nie powiedział żadnego złego słowa na temat osób które są inne orientacji seksualnej a na prezent odnosi się tylko do konkretnych postulatów które które części trzeba zgłaszać na idąc tropem posła żalka że to nie są ludzie tylko to jest ideologia a ludzie po operacji koni seksualnej mówią o sobie że są te więc panie redaktorze nie to jest po prostu manipulacja i naprawdę no proszę takich rzeczy nie robić pan prezydent mówi o ideologii lgbt tak samo jakby jest ideologia komunistyczna Czy to znaczy że ludzie którzy są komunistami to znaczy że to nie są ludzie no nie o to chodzi Nie o to chodzi W związku z tym naprawdę nie mówmy w taki sposób czym inne osoby homoseksualne którym się należy szacunek tak samo jak każdy inny