Rzecznik PSL ostro do Beaty Mazurek. "Kobieto, nie wypisuj głupot!"

Spór między Beatą Mazurek a PSL trwa. Tym razem głos zabrał rzecznik Ludowców Jakub Stefaniak, który skomentował jej słowa na temat samorządowej koalicji PSL z PO. Stefaniak nie miał litości dla rzeczniczki PiS.

"PSL po Nowoczesnej staje się kolejną przystawką PO. Marginalizacja i wchłonięcie PSL-u przez Schetynę to tylko kwestia czasu. Ale to dobrze ponieważ nareszcie spadnie maska konserwatyzmu i ukaże się ta prawdziwa twarz liberalizmu. Afery, nieudolne rządy to ich mocne spoiwo" - napisała w sobotę Mazurek.