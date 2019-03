Rzecznik prezydenta: RPO powinien zareagować ws. Zybertowicza

Przykład hejtu czy stanowczy protest przeciwko skrajnym opiniom w przestrzeni publicznej? Rzecznik prezydenta Andrzeja Dudy Błażej Spychalski skrytykował pozew za słowa prof. Andrzeja Zybertowicza na temat Okrągłego Stołu.

- Jestem ogromnie zaskoczony, że te osoby, które wysłały pozew do prof. Zybertowicza, nie chcą z nim rozmawiać, nie chcą używać argumentów. Tylko do razu do sądu, najlepiej profesora niemal zamknąć, spowodować, że nie będzie mógł mówić - stwierdził rzecznik prezydenta Dudy.