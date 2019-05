Rzecznik Praw Obywatelskich o skandalu w fundacji. "Totalne zaskoczenie i szok"

Adam Bodnar jest zadowolony z reakcji fundacji Nie lękajcie się, na oskarżenia o wyłudzenie pieniędzy kierowane w stosunku do jej szefa Marka Lisińskiego. Rzecznik Praw Obywatelskich mówił również o problemie patostreamingu, który budzi coraz większe zainteresowanie młodzieży.

Szef fundacji Nie lękajcie się Marek Lisiński podał się do dymisji po tym, jak wyłudził pieniądze od ofiary księdza pedofila. - Jestem totalnie zaskoczony całą sytuacją. To szok, że oskarża się go o coś takiego. Cieszę się, że fundacja zadziałała odpowiednio - tłumaczy na antenie Polsat News Rzecznik Praw Obywatelskich.

- Najważniejsze w tym wypadku są konsekwencje społeczne. Takie wydarzenia mogą doprowadzić do podważenia zaufania do organizacji pozarządowych. Powstaje pytanie, czy fundacja przetrwa i co dalej z walką ws. pedofilii w Kościele. Nie wiem czy to szersze zjawisko. Wiele osób, które są zaangażowane w walkę z pedofilią są maksymalnie uczciwe - dodał.