Rzecznik praw obywatelskich ma pytanie do KRS. W sprawie rzecznika dyscyplinarnego sędziów

Rzecznik dyscyplinarny sędziów Piotr Schab został powołany niezgodnie z prawem? Rzecznik praw obywatelskich ma pewne wątpliwości. By je rozstrzygnąć, zwrócił się do Krajowej Rady Sądownictwa o stosowną uchwałę w tej sprawie. Zdaniem szefa KRS w tej sprawie nie ma żadnych wątpliwości.

"Sposób wyłaniania rzeczników dyscyplinarnych w obowiązujących przepisach skonstruowano dwuetapowo. Pierwszy obejmuje wybór przez Krajową Radę Sądownictwa. Etap drugi to powołanie na podstawie uchwały KRS przez Ministra Sprawiedliwości" - przypomina w piśmie do Krajowej Rady Sądownictwa zastępca rzecznika praw obywatelskich Stanisław Trociuk.

Rzecznik praw obywatelskich zwraca uwagę, że mimo nowelizacji ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych, w ustawie o KRS nie dokonano żadnych zmian w zakresie wyboru rzecznika dyscyplinarnego. "Trzeba zatem uznać, że do prawidłowego powołania rzecznika dyscyplinarnego w dalszym ciągu wymagana jest stosowna uchwała KRS" - stwierdza Trociuk.

"Gdyby rzecznik dyscyplinarny został powołany bez uchwały KRS, wówczas należałoby uznać, że powołanie to było wadliwe prawnie, zaś powołany na stanowisko sędzia podejmuje czynności wyjaśniające i dyscyplinarne bez wymaganej podstawy prawnej. Co za tym idzie, wszelkie te czynności będą obciążone wadą prawną, która w sposób nieuchronny zagraża prawidłowości prowadzonych i zakończonych dotychczas postępowań" - czytamy w piśmie skierowanym do szefa Biura Krajowej Rady Sądownictwa.