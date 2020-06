Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar: sędziowie nie są dziś bezpieczni

Sędziowie w Polsce są bezpieczni i niezależni nie są nie są ponieważ to co się dzisiaj działo jest właśnie Przykładem tego niebezpieczeństwa które dotyczy sędziów działa cały czas Izba karna Sądu Najwyższego tym razem Powiedziałbym udało się to znaczy że sędzia Igor tuleya może dalej spokojnie funkcjonować sądzić i nie bać się że któregoś dnia zasucha do niego prokurator Natomiast cała struktura jest tak ustawiona że nie stwarza ona bezpieczeństwa dla przeciętnego sędziego z punktu widzenia jego potencjalnej odpowiedzialności dyscyplina pani bardzo że tylko wyjaśnimy że Izba dyscyplinarna Sądu Najwyższego nie uchyliła dzisiaj immunitetu sędziemu Igorowi tulei chodzi o sprawę z 2016 roku z obrad sejmu w sali kolumnowej z grudnia które miały sporo kontrowersji i sędzia zdecydował się udostępnić mediom w zasadzie pozwolić na transmisję swojego uzasadnienia do tych od tej optyk 4 lat sprawa Postępowa ale jednak Izba dyscyplinarna Sądu Najwyższego nie uchyliła tego immunitetu więc może nie jest tak źle No tak kochanie tak to że Po pierwsze taka sprawa W ogóle nie powinna mieć miejsca to znaczy sędzia tuleja zrobił co do niego należało A mianowicie zapoznał media które siłą rzeczy muszą być zainteresowany tym co się działo 16 grudnia 2016 roku w sali kolumnowej ponieważ był jedynym który miał dostęp do materiałów przeprowadził normalne porządne postępowanie wydając swoje postanowienie o uchyleniu postanowienia prokuratorskiego umorzeniu ujawnił motywy swojego rozstrzygnięcia no jako społeczeństwo jako obywatele państwo jako dziennikarze tego właśnie oczekują że w sprawach ważny przełomowy dowiadujemy się tego jak funkcjonują jak funkcjonują nasze organy władz natomiast Druga kwestia to jest taka możemy poprzez 1 pojedyncze decyzję oceniać funkcjonowania całej izby dyscyplinarnej ponieważ w tym przypadku Izba już została oceniona przez trybunał Unii Europejskiej który może nie tyle Izba którzy który to trybunał powiedział że sędziowie to nic by nie powinien orzekać w sprawach dotyczących sędziów gdyż konstrukcja izby stanowi zagrożenie dla niezawisłości sędziowskiej także Mamy kłopot strukturalny a nie Orzekania W tej czy innej sprawie pani w rozmiarze I sądzi pan że takich spraw będzie więcej No myślę że tak ostatnio Co prawda mam wrażenie że ten mechanizm dyscyplinarnym trochę się zatarł i nie wiem z jakich powodów ale ci sędziowie którzy byli tak aktywni czyli sędzia schab radziki Lasota trochę mniej ścigają różnych sędziów co więcej ustawa kagańcowa daje im to temu niezłą podstawę ale też cały czas taki miecz Damoklesa który wisi nad sędziami i który w podejrzewam od warunków politycznych albo na tych sędziów spadnie albo być może wreszcie wrócimy na normalną ścieżkę praworządności i szanowanie niezależności trzeci władz czyli straszak będzie utrzymany Renault kze mam wrażenie że tutaj polityka ma duży wpływ na to myślę że okres byś może kampanii prezydenckiej być może także to że zaczynają się poważne dysk Unią Europejską na temat finansowania tego nowego planu Marshalla to wszystko może wpływać na podejście do tych sprawny i nie wiemy co się też dzieje w tego typu sprawach zakulisowa Ale samo to że to takie rozchybotany że że ta łódź na której stoimy jest niepewna żona się może w każdym momencie zwrócić jest świadectwem kryzysu w którym niestety żyje