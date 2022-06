Rzecznik Praw Dziecka pytany o dramat w Jordanowie. Przerwano komisję

Przypomnijmy, że dziennikarze Wirtualnej Polski ujawnili dramat w Domu Pomocy Społecznej w Jordanowie pod Krakowem. W prowadzonym przez siostry prezentki ośrodku od lat dochodziło do nadużyć i przemocy wobec osób z niepełnosprawnością intelektualną. Dzieci były przywiązywane do łóżek, bite mopem i zamykanie w klatce, a to tylko niektóre kary, które były stosowane w ośrodku. Byłe pracownice DPS-u i rodzice dzieci zdecydowali się opowiedzieć WP o wydarzeniach z Jordanowa po tym, jak jedna z sióstr miała pobić 13-letnią dziewczynę.