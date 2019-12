Rzecznik Praw Dziecka o wyroku NSA: rodzicami nie mogą być pary jednopłciowe

Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak reaguje na wyrok NSA ws. aktu urodzenia dziecka, gdzie figurowały dwie kobiety. "Ta uchwała ma kolosalne znaczenie dla polskiego systemu prawnego" - uznał Pawlak i podkreślił, że nie da się w żaden, nawet pośredni sposób zalegalizować jednopłciowych małżeństw.

Wszystko zaczęło się od tego, że kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Piasecznie odmówił wpisania do polskich ksiąg aktu urodzenia jej syna, który przyszedł na świat w Londynie w 2015 roku. We wspomnianym akcie jako rodzice figurowały dwie kobiety. Sprawa trafiła do sądu.