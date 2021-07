Rzecznik Praw Dziecka o eksperymencie na dzieciach. Wicerzecznik PiS: karygodna wypowiedź

Rzecznik Praw Dziecka stwierdził, że szczepienia najmłodszych szczepionką przeciw COVID-19 są eksperymentem. Niektórzy parlamentarzyści PiS również otwarcie negują szczepienia przeciwko koronawirusowi. - Wypowiedź Mikołaja Pawlaka jest karygodna i nieoparta na faktach. Warto zapoznać się z informacją Rzecznika Praw Pacjenta - tam wytłumaczone jest, dlaczego takie twierdzenie jest nieprawdą - mówił w programie "Tłit" Radosław Fogiel. Wicerzecznik PiS, pytany o możliwą dymisję RPD, stwierdził, że "to nie jest jego decyzja". - Rzecznik Praw Dziecka to instytucja niezależna, to byłaby jego decyzja. Myślę, że powinien co najmniej wycofać się z tych słów, bo są rzeczywiście szkodliwe. Stosunek PiS do szczepień jest jasny: trzeba się szczepić - mówił Fogiel.