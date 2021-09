Rzecznik PO w ogniu pytań. Tak unikał odpowiedzi

W sobotę 18 września w Płońsku odbędzie się Konwencja Krajowa Platformy Obywatelskiej. O szczegółach mówił w programie "Tłit" Wirtualnej Polski rzecznik partii - Jan Grabiec. Prowadzący program Patrycjusz Wyżga zapytał o trzy najważniejsze punkty z programu Platformy, którymi ugrupowanie ma zamiar przekonywać do siebie Polaków. - Jedna najważniejsza rzecz. Fundamentalnym zadaniem władzy jest rozwiązywanie codziennych problemów, które dotyczą ludzi. Ta władza oderwała się od rzeczywistości. Premier nie wie, ile kosztuje chleb. Naszym zadaniem będzie pokazać rozwiązania tych problemów - odparł Grabiec. - Co proponujecie Polakom? - dopytywał dziennikarz WP. - Rozwiązania ich problemów - odpowiedział zdawkowo rzecznik PO. - Co zrobicie z drożyzną? - nie odpuszczał prowadzący. - O tym będziemy mówić na konwencji. Na dziś wybory są za dwa lata. To jest czas na prezentację programu. Na pewno nie zrobimy tego na jednym evencie, będziemy o tym stopniowo mówić - kontynuował Grabiec. Dziennikarz WP zauważył, że polityk PO "nie chce przedstawić konkretów". - Może ich nie ma? - pytał. - A pan potrafi przedstawić jakieś konkrety, jeśli chodzi o to, co ma dziś PiS do zaproponowania? - odpowiedział rzecznik Platformy.